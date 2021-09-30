Мехико, 30 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Женская юниорская сборная России по волейболу (игроки до 18 лет) стала чемпионом мира. Об этом 30 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Волейбол

В финале российские волейболистки в трёх сетах одержали победу над командой Италии. Счёт встречи — 3:0 (25:16, 25:17, 25:20).

На групповом этапе сборная России заняла первое место в группе, в которой выступали также команды Бразилии, Словакии, Аргентины и Болгарии.

В 1/8 финала российские волейболистки обыграли Пуэрто-Рико (3:0), в четвертьфинале — Польшу (3:0), а в полуфинале — Сербию (3:0).

Юниорский чемпионат мира по волейболу среди женских команд проходил в Мексике.