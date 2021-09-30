Брянск, 30 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Брянской области 30 сентября подтверждено 210 случаев заболевания COVID-19, что на 14 больше, чем выявлено за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 232 человека, скончались 10 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус

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С начала пандемии в Брянской области зарегистрирован 65 531 носитель инфекции. Справились с заражением 60 840 человек, скончались от осложнений 1 442 пациента.

Лаборатории за сутки проверили 5 394 теста, всего выполнено 791 257 исследований на коронавирус.