Сеул, 30 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в Южной Корее в августе 2021 года сократился за месяц на 0,2%, до 111,8 пункта. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Статистическую службу страны.

Greenerideal.com Производство

Согласно опубликованным данным, сокращение показателя наблюдается второй месяц подряд.

Производство в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности сократилось на 0,7%, однако в автомобильной промышленности, напротив, увеличилось на 3,3%, в строительной отрасли — на 1,6%. В частности производство полупроводников увеличилось на 3,5%, однако производства электрооборужования сократилось на 5,1%.

Производство в сфере услуг сократилось на 0,6% под влиянием антиковидных ограничений, розничные продажи — на 0,8%, инвестиции в производственные мощности — на 5,1%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.