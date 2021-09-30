Афины , , 11:04 — REGNUM Находящийся с визитом в Греции премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и губернатор региона Аттика Йоргос Патулис посетили район Варибоби в северной Аттике, где в августе пожары уничтожили большие площади леса. Об этом сообщает AMNA 29 сентября.

Лесной пожар Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Хегер, который находится в столице Греции для участия в Афинском демократическом форуме (29 сентября — 1 октября), сказал Патулису, что его страна намерена помочь Греции справиться с последствиями разрушительных пожаров, обрушившихся на регион.

Как он написал в твиттере: «Мои первые шаги в Греции направлены прямо в выжженные районы региона Аттика, пострадавшие от лесных пожаров этим летом. Мы послали на помощь большую команду пожарных, но наше сотрудничество на этом не заканчивается. Мы предлагаем восстановить и восстановить леса. Изменение климата затрагивает всех нас. Тут нужны два партнера, Словакия и Греция».

Министр сельского хозяйства и развития сельских районов Словакии Самуэль Влкан, сопровождавший Хегера, отметил, что его страна имеет 200-летний опыт лесовосстановления, поскольку 42% ее земель покрыто лесами.

«Мы хотим показать нашим греческим друзьям, как мы сделали это после пожаров и как мы решили наши проблемы», — добавил Влкан. Он также предложил Афинской академии — с ее специальным комитетом экспертов по климатологии ‑ и Национальному лесному центру в словацком Зволене сотрудничать, чтобы продемонстрировать, насколько успешно осуществляется лесовосстановление.

Поблагодарив Хегера за значительную помощь его страны Греции во время летних лесных пожаров, Патулис сказал, что изменение климата требует, чтобы «Европа и страны Средиземноморья сформировали общую основу для действий, направленных на предотвращение и защиту человеческих жизней от стихийных бедствий».

В августе 2021 года Словакия направила в Грецию около 75 пожарных и 30 пожарных машин, чтобы помочь стране справиться с обширными пожарами. Только в северной Аттике сгорело по меньшей мере 7 615 гектаров лесных угодий.