Москва, 30 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Товарооборот России и Казахстана за семь месяцев 2021 года вырос на 34%, заявил 30 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Так, за семь месяцев текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 34% и составил, по нашим данным, 14 млрд долларов. Ожидается, что по итогам года взаимная торговля достигнет рекордных показателей в 20 млрд долларов», — сказал президент.

По его словам, в этом имеется большая заслуга межрегионального сотрудничества — с регионами Казахстана поддерживают связи 76 из 85 субъектов РФ.