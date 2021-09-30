Минск, , 10:51 — REGNUM Белоруссия получила первую партию российских бронетранспортеров БТР-82А, поступление второй партии этих бронемашин в республику ожидается в ноябре нынешнего года. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба белорусского минобороны в своем Телеграм-канале.

БТР-82А Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На железнодорожную станцию Озерище в Минске прибыла первая партия БТР-82А производства АО «Арзамасский машиностроительный завод», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что основная часть из полученных БТР-82А будет передана 120-й отдельной механизированной бригаде ВС Белоруссии и еще несколько указанных бронемашин получат 72-й Объединенный учебный центр и Военная академия Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее указ о продлении режима чрезвычайного положения на границе Польше с Белоруссией на 60 дней подписал польский президент Анджей Дуда.