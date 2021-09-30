Киев, , 10:51 — REGNUM Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев назвал «испанским стыдом» недавнее обещание главы украинского МИД Дмитрия Кулебы создать для России «серьезные проблемы».

Дмитрий Кулеба Facebook.com/dmytro.kuleba

По словам экс-депутата, украинцы — сильная нация с огромным экономическим потенциалом, но страной при этом управляют «одни обезьяны». Киев семь лет называет Москву агрессором, однако никаких проблем для нее до сих пор никто не создал, добавил он.

«А почему тогда (президент Украины Владимир) Зеленский два года не создавал проблемы агрессору, чтобы принудить его к миру?» — сказал Мураев в эфире телеканала «Наш».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов создать «серьезные проблемы» для России. Он обвинил Москву в «манипуляциях, лжи и цинизме», а также в том, что она якобы ведет войну против Украины.

Читайте также: Глава МИД Украины пообещал России «серьезные проблемы»