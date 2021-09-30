Горно-Алтайск, 30 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В столице Республики Алтай Горно-Алтайске задержан местный житель, пытавшийся задушить собственного сына. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством».

Руки загребущие

В полицию обратилась мать 13-летнего мальчика, которой позвонил сам потерпевший. По предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчину потребовал от сына отдать телефон, на что тот отказался.

«Разозлившись на сына, подозреваемый повалил его на пол и, обхватив руками шею ребёнка, сдавил ему горло, при этом высказывая в адрес мальчика угрозу убийством. В ходе борьбы подростку удалось оттолкнуть родителя, и он смог выбежать на улицу, где позвонил и рассказал о случившемся матери», — отметили в ведомстве.

Испугавшись, мужчина сбежал, однако был задержан в тот же день правоохранителями. В ходе допроса он отрицал вину, затем всё же признался в содеянном и раскаялся.