Петропавловск-Камчатский, 30 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что пожар в селе Пахачи Олюторского района, который возник 30 сентября, не затронул жилые дома. Огнём повреждены только нежилые строения, пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

(сс) Dieter_G Пожар

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Спасателям удалось остановить распространение огня, несмотря на сильный ветер.

«В самом посёлке достаточно старая плотная застройка, в основном там находятся двухэтажные деревянные дома, поэтому риск распространения огня достаточно велик. Все пожарные средства, находящиеся в посёлке, были оперативно мобилизованы — это 7 спасателей, пожарная машина и другая техника, к тушению подключились волонтёры, в течение часа на место прибыл отряд МЧС из посёлка Тиличики. Общими усилиями удалось остановить распространение огня. Сейчас ни один жилой дом не горит», — сказал Солодов.

В пятницу, 1 октября, в село Пахачи отправится заместитель председателя правительства края Александр Заболиченко, который на месте будет регулировать вопросы по ликвидации возгорания и оказания необходимой помощи населению.

Из домов, которые находились в опасной зоне и могли загореться, эвакуировали семь человек. Их разместили в ПВР, который развернут в школе.

«Сейчас они находятся в пункте временного размещения в школе, обеспечены горячим питанием. Кроме того, там развёрнуты койки и созданы все необходимые условия, чтобы можно было дождаться возможности вернуться в свои дома. Свою готовность оказать содействие выразили предприятия, которые действуют в селе, в том числе и рыбопромышленные. В случае необходимости все силы будут мобилизованы, и безопасность жителей будет обеспечена», — добавил губернатор Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в посёлке Пахачи Олюторского района 30 сентября огонь с загоревшейся заброшенной постройки перекинулся на соседние жилые дома. По оперативном данным МЧС горели пять домов.