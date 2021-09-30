Москва, 30 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Сегодня, 30 сентября, происходит незначительное усиление рубля, во многом в ответ на приостановку ралли доллара последних дней на мировом рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«При этом нефтяные цены не способствуют такой динамике. Вышедшие накануне данные о запасах чёрного золота в США показали их неожиданное увеличение на 4,6 млн баррелей.

Тогда как ещё неделю назад наблюдалось сокращение на 3,5 млн баррелей. Это немного успокоило рынок, цена Brent ушла ниже $78 за баррель.

Тем не менее, растущие в начале дня на 0,5%-1,5% азиатские фондовые индексы, свидетельствующие о сохранении склонности к рискам, содействуют и укреплению рубля.

В течение дня инвесторы обратят внимание, прежде всего, на показатели ВВП США, темп роста которого во II квартале прогнозируется 6,6%, то есть выше, чем в 1 квартале (6,4%).

Если фактически это подтвердится, доллар может получить поддержку. Важными 30 сентября могут оказаться выступления ряда членов ФРС США.

В целом можно предположить наиболее вероятный диапазон движения курса на сегодня составит 72,40−73,00 руб./доллар», — считает эксперт.

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