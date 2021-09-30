Приштина, Сербия, 30 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. По данным Института общественного здравоохранения Косово, в результате исследования 4363 образцов 29 сентября в Косово выявили 66 носителей коронавируса. 221 человек признан в крае излечившимся от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

ErisHana Институт общественного здравоохранения Косово

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Всего в Косово с начала пандемии выявили около 159,9 тысяч случаев заражения, не считая сербское население края, 153 893 пациента уже здоровы, около 2950 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, два из них — за последние сутки.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей. Число активных выявленных случаев заражения коронавирусом в Косово вновь снижается и составляет 3185. Обе дозы вакцины от COVID-19 получили 520 182 жителя Косово, всего произведено 1 312 912 инъекции вакцины.