Севастополь, 30 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство здания Театра оперы и балета в Севастополе выдано Главгосэкспертизой России. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Площадь застройки театра составит 15 140,2 кв. м, общая площадь будущего здания составит 61 361,63 кв. м. Здание спроектировано с консольной открытой террасой, выходящей на море. Крыша театра будет представлять собой пространственную конструкцию с нависающими со всех сторон краями и выносом козырька над главным входом.

Проект предусматривает в подземных этажах автостоянку, загрузочные помещения ресторанной кухни, театральный склад, технические помещения и входную группу с лестнично-лифтовым ядром. Также на уровне подвального этажа будут размещены помещения для персонала театра, выходы на улицу с эвакуационных лестниц, большой репетиционный зал для хора и оркестра, загрузочный дебаркадер для контейнеров и декораций, а также малый зрительный зал на 200 мест.

Первый и второй этажи театра предназначены для офисных и складских помещений, гардероба и помещений для музыкантов. На третьем, надземном, этаже предусмотрены центральная входная группа для зрителей, кассовый вестибюль, главное фойе большого зала вместимостью 1100 зрителей, буфет и главная сцена здания, которая послужит функциональным ядром театра. Также в здании планируется обустроить ресторан на 350 посетителей, артистические уборные, зрительские балконы, репетиционные и другие помещения. Проектом запланировано сооружение двухэтажного холодильного центра общей площадью 1 138,37 кв. м. Проектную документацию подготовило ООО «Метрополис», подрядчиком строительства выступит АО «Арго».

Театр оперы и балета станет одним из объектов культурно-образовательного кластера, который по поручению президента Российской Федерации в ближайшие годы планируется построить между Артиллерийской и Карантинной бухтами. Кластер займет территорию в почти 50 га — здесь появится большой парк, будут построены Академия хореографии, Музейный комплекс, жилой дом для сотрудников кластера, а также Театр оперы и балета. Заказчиком работ выступает фонд «Национальное культурное наследие».