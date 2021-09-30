Барнаул, 30 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 30 сентября прививки получили 687 792 человека из более двух миллионов жителей. За последние сутки прирост вакцинированных составил 2107 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Вакцинация

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Из общего числа привитых 38 843 жителя региона получили первую прививку (-563 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 644 346 человек (+2602 за сутки).

Также известно о 4603 ревакцинированных (+68 сутки).

И это при том, что всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 514 573 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции (+558 200 за сутки).

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