Афины , 30 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис принял в Афинах европейского комиссара по сплочению и реформам Элизу Феррейру. Об этом сообщает AMNA 29 сентября.

European People's Party Кирьякос Мицотакис

Премьер-министр Греции сообщил комиссару об улучшении показателей Греции по освоению средств Национальной стратегической справочной системы (NSRF) и подчеркнул, что Греция «в настоящее время, похоже, находится на вершине европейского рейтинга» в этом отношении.

Национальная стратегическая справочная система устанавливает основные приоритеты для расходования структурных фондов ЕС, которые получает государство-член ЕС.

Феррейра отметила, что Греция была первой страной, которая получила одобрение на выделение средств NSRF. В этом контексте она также подчеркнула, что Греция «была действительно пионером и очень усердно работала».