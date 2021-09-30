Сухум, 30 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сограждан с победой в Отечественной войне народа Абхазии 1992 — 1993 года. Обращение было обнародовано 30 сентября на сайте главы республики.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

«28 лет назад народ Абхазии ценой неимоверных усилий и огромных жертв отстоял свое право на жизнь и свободу и доказал, в первую очередь самим себе, что наша сила в единстве. Измученные войной и разрухой, пережили многолетнюю блокаду и международное эмбарго», — говорится в обращении.

Бжания отметил, что Абхазия является не единственной страной, которой пришлось пройти через многочисленные испытания, но одной из немногих, которая смогла начать построение полноценного государства. Он также подчеркнул, что этот день является памятным не только для жителей Абхазии, но для добровольцев, которые приезжали во время войны с территории Российской Федерации.

Стоит отметить, что в Абхазии по случаю годовщины победы в войне пройдут торжественные мероприятия. В стране объявлено четыре выходных дня подряд до 3 октября включительно. В Сухум для участия в торжествах прибыл президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.