Москва, 30 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В России доходность депозитов в евро стала практически нулевой. Об этом 30 сентября заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян, выступая на пресс-конференции «Кредитная зависимость: Почему долги россиян будут только расти?».

401(K) 2012 Деньги в банке

«Сейчас предпочитают хранить уже в рублях. Доходность в евро практически нулевая в. В прямом смысле слова. А в долларах она условно нулевая. Там до 1% не доходит доходность, и люди это ощущают», — сказал Тосунян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Тосунян высказался о проблеме закредитованности населения.