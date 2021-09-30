Джакарта, 30 сентября 2021, 10:47 — REGNUM Агентство по борьбе со стихийными бедствиями в провинции Западная Суматра в Индонезии эвакуировало сотни жителей из-за наводнения, сообщает CNN Indonesia.
«Сотни жителей были эвакуированы, потому что их дома были затоплены водой», — заявили в агентстве по борьбе со стихийными бедствиями.
Наводнение произошло в 17 районах Индонезии.
Уровень воды местами колеблется от 30 до 100 сантиметров.
Как сообщало ИА REGNUM, сильный дождь вызвал оползни в округе Паданг Париман в Индонезии.
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