Джакарта, , 10:47 — REGNUM Агентство по борьбе со стихийными бедствиями в провинции Западная Суматра в Индонезии эвакуировало сотни жителей из-за наводнения, сообщает CNN Indonesia.

Наводнение в Индонезии (сс) Seika

«Сотни жителей были эвакуированы, потому что их дома были затоплены водой», — заявили в агентстве по борьбе со стихийными бедствиями.

Наводнение произошло в 17 районах Индонезии.

Уровень воды местами колеблется от 30 до 100 сантиметров.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный дождь вызвал оползни в округе Паданг Париман в Индонезии.

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