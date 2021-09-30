Москва, 30 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. За последние полтора года спецназом Росгвардии было выполнено свыше 12 тыс. задач в рамках обеспечения правового режима контртеррористических операций (КТО). Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Vitalykuzmin.net Росгвардия

Уточняется, что на сегодняшний день спецназ Росгвардии играет одну из ключевых ролей в борьбе с терроризмом, проводя разведывательные и поисковые мероприятия, а также участвуя в нейтрализации главарей террористов, членов террористических ячеек, обнаружении и уничтожении объектов инфраструктуры бандгрупп, изъятии оружия и боеприпасов.

«Только за 2020 и 2021 годы бойцы спецназа войск национальной гвардии выполнили более 12 тысяч различных задач в рамках обеспечения правового режима КТО», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во Владивостоке сотрудники ФСБ предотвратили теракт — его готовил один из лидеров местных неонацистов «Правые Приморья».