Барнаул, 30 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 30 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5430 человек, причём вновь 26 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 529 (+15 за сутки), из них 234 подключены к аппаратам ИВЛ (+19 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 346 человек, +44 за в сутки) и ОРВИ (51 624 человека, +201 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 697 детей (+16 за сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (77 672 человека, +254 за сутки) новый вирус победили 59 407 человек (+98 за сутки). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 7637 (+535 за сутки).

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