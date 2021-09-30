Москва, 30 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Некоторые российские банки делают рекордные прибыли на закредитованности населения. Об этом 30 сентября заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян, выступая на пресс-конференции «Кредитная зависимость: Почему долги россиян будут только расти?».

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«Основная забота — это не банки, а проблема закредитованности населения. И что греха таить, какие-то банки на этом делают рекордные прибыли. И естественно, у общества возникает вопрос о том, почему не снижается процентная ставка и не уменьшается долговая нагрузка, — сказал Тосунян. — Но надо понимать, что банки даже с государственным участием — это коммерческие структуры, и если им дать волю, они будут зарабатывать максимум прибыли. И проблема государства — сделать так, чтобы конкуренция не давала одним зарабатывать миллионы, а другим выживать. Население беднеет уже восьмой год. Растет не только закредитованность, а платежеспособность жителей РФ уменьшается. И то, что задолженность — уже триллион, не должно шокировать. Растут все цифры».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября проходит пресс-конференция «Кредитная зависимость: Почему долги россиян будут только расти?».