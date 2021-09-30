Киев, , 10:40 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в случае своей отставки не будет в оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом Разумков заявил в интервью изданию «Украинская правда».

Дмитрий Разумков Rada.gov.ua

«Здесь не может быть оппозиции, если ты потерял должность. Ты не можешь себе позволить, если ты действительно хочешь работать на государство, быть в оппозиции только для того, чтобы просто кому-то сделать плохо или, как маленький ребенок, обидеться и сказать: все, я буду все критиковать ‑ и хорошее, и плохо», — сказа лон.

Разумков добавил, что плохие решения «вызывают у него некоторый диссонанс, он и сейчас может быть внутренней оппозицией».

ИА REGNUM напоминает, что ранее в руководстве «Слуги народа» заявили, что в Верховной раде Украины сейчас наблюдается «сложная производственная ситуация» в связи с «некомандными действиями» главы парламента, одного из лидеров партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова. Отношения Разумкова и других лидеров «Слуги народа» резко обострились из-за рассмотрения во втором чтении законопроекта об олигархах.

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