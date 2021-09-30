Киев, 30 сентября 2021, 10:40 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в случае своей отставки не будет в оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом Разумков заявил в интервью изданию «Украинская правда».

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
Rada.gov.ua
«Здесь не может быть оппозиции, если ты потерял должность. Ты не можешь себе позволить, если ты действительно хочешь работать на государство, быть в оппозиции только для того, чтобы просто кому-то сделать плохо или, как маленький ребенок, обидеться и сказать: все, я буду все критиковать ‑ и хорошее, и плохо», — сказа лон.

Разумков добавил, что плохие решения «вызывают у него некоторый диссонанс, он и сейчас может быть внутренней оппозицией».

ИА REGNUM напоминает, что ранее в руководстве «Слуги народа» заявили, что в Верховной раде Украины сейчас наблюдается «сложная производственная ситуация» в связи с «некомандными действиями» главы парламента, одного из лидеров партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова. Отношения Разумкова и других лидеров «Слуги народа» резко обострились из-за рассмотрения во втором чтении законопроекта об олигархах.

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