Улан-Удэ, 30 сентября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Следователи в Бурятии начали проверку по факту травмирования ребёнка на детской площадке. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, информация об инциденте ранее появилась в СМИ.

Качели

По данным газеты «Номер один», 27 августа первоклассник, играя на площадке возле дома на станции Дивизионная, упал с качелей и разбил о бетонные плиты на земле. С травмами мальчика госпитализировали в Детскую республиканскую больницу.

«Так как в данной публикации содержатся сведения об оказании лицами, в ведении которых находится указанная детская площадка, услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья граждан, по данному факту… начата доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

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