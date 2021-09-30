Санкт-Петербург, 30 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Жители Кировского района Санкт-Петербурга недовольны тем, что при вызове врача на дом по номеру «122» им, как и всем остальным петербуржцам, с недавних пор приходится общаться с голосовым помощником «Виктория». Люди просят вернуть альтернативу в виде вызова через обычного оператора в поликлинике.

Цитата из к/ф «Суррогаты». реж. Джонатан Мостоу. 2009. США Робот

С жалобой на общение с роботом жители обратились к переизбранному депутату Заксобрания Петербурга Алексею Цивилёву («Единая Россия»), а тот сформулировал своё обращение в адрес вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего здравоохранение Петербурга.

«Система, безусловно, может быть полезной для горожан, но не все могут ей пользоваться, — отметил депутат Цивилёв, говоря о нынешнем положении дел. — Пожилые люди не готовы к техническим новшествам, разговаривать с роботом и читать СМС с подтверждением вызова».

Он обратил внимание и на то, что подтверждающее СМС-сообщение приходит лишь через 2−2,5 часа после вызова, а сам врач — еще позднее. «При этом всё это время люди остаются в неведении и не имеют возможности связаться с кем-либо, кроме робота», — отметил парламентарий.

Алексей Цивилёв в своем обращении просит вице-губернатора Олега Эргашева «предусмотреть альтернативные возможности вызова врача на дом — по телефонам поликлиник или районных колл-центров», а также «максимально сократить интервал отправки СМС-подтверждения после вызова врача».

Кроме того, по мнению депутата, необходимо «обеспечить информирование граждан о задержке прихода врача на дом до конца дня, в который был осуществлен вызов».