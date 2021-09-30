Ярославль, 30 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Директор муниципального казённого учреждения «Служба городских кладбищ» Александр Романенко покинул свой пост. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кладбище в Ярославле

Романенко уволился еще в августе 2021 года, обязанности директора МКУ исполняет первый заместитель Михаил Шелудяков. Работа кладбищ города в последнее время вызывала немало претензий со стороны ярославцев, похоронных агентств и контролирующих органов.

Похоронные агентства обвиняли муниципальные службы в монополизации рынка и навязывании услуг. Письма об этом они направляли губернатору и мэру. Для решения конфликтных вопросов была даже создана рабочая группа.

В августе работу учреждения проверяла контрольно-счётная палата, которая выявила немало проблем. Главная из них — отсутствие регламента выделения мест на кладбищах и возможности получить место под захоронение через Госуслуги.

В сентябре на пост директор «Службы городских кладбищ» объявлен конкурс.