Ньон, Швейцария, 30 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определены четырёх претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба организации.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

В число претендентов вошли нападающий «Баварии» Лерой Зане, форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес, вратарь «Шерифа» Георгиос Атанасиадис и защитник «Интера» Милан Шкриньяр.

Зане забил гол и отдал голевую передачу в матче с киевским «Динамо» (5:0). Нуньес оформил дубль в игре с «Барселоной» (3:0).

Атанасиадис отразил 11 ударов в матче с «Реалом» (2:1). Шкриньяр был лучшим во встрече с «Шахтером» (0:0), на его счету три выигранных единоборства, три перехвата и 89% точных передач.

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