Симферополь, 30 сентября 2021, 10:36 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назначил исполняющего обязанности министра транспорта региона. Соответствующий указ от 30 сентября опубликован на сайте правительства региона.
«Постановляю: возложить временно исполнение обязанностей министра транспорта Республики Крым на Лукашенко Николая Николаевича, заместителя министра транспорта Республики Крым», — говорится в документе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма уволил с должности главы республиканского минтранса Евгения Исакова. Решение он объяснил «естественным процессом» ротации кадров.