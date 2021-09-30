Симферополь, 30 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назначил исполняющего обязанности министра транспорта региона. Соответствующий указ от 30 сентября опубликован на сайте правительства региона.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Постановляю: возложить временно исполнение обязанностей министра транспорта Республики Крым на Лукашенко Николая Николаевича, заместителя министра транспорта Республики Крым», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма уволил с должности главы республиканского минтранса Евгения Исакова. Решение он объяснил «естественным процессом» ротации кадров.