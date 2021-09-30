Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Воздушный шар, в корзине которого находилось три человека, упал в море в парке «Солох-аул» в Сочи. Об этом 30 сентября рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Nebeska.ru Воздушный шар

«В парке «Солох-аул» сорвался воздушный шар с фиксирующего троса <…> Шар приводнился напротив устья реки «Шахе» в море, ориентировочно 100−150 м от берега», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в корзине упавшего в воду воздушного шара было три человека, из числа которых никто не пострадал. Кроме того, указывается, что затем шар был отбуксирован рыболовецким буксиром на рыболовецкую базу поселка Головинка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее шести человек стали жертвами падения автобуса в реку Рингди в штате Мегхалая на северо-востоке Индии.