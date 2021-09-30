Якутск, 30 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев 30 сентября издал указ, в соответствии с которым ужесточаются меры, цель которых — предотвратить распространение COVID-19. В том числе, на «удалёнку» переводят 50% сотрудников компаний республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Павел Редин ИА Красная Весна Удаленная работа

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Поправки в указ «О режиме повышенной готовности на территории Якутии и мерах по противодействию новой коронавирусной инфекции» опубликованы на сайте правительства региона.

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Изменения режима работы не коснутся тех якутян, для которых обязательна вакцинация. В республике также запрещается проведение любых развлекательных мероприятий в местах массового посещения граждан.

«Запретить на территории Якутии проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, рекламных и иных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан», — говорится в документе.

Новая редакция указа вступила в силу сегодня, 30 сентября, и будет действовать до 31 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Якутии коронавирусом заразились ещё 205 человек (днём ранее — 202). 28 сентября по данным сайта стопкоронавирус. рф в республике выздоровел всего один пациент, погибли четверо. Начиная с 11 сентября количество якутян, справившихся с инфекцией, варьируется от одного до трёх, погибших — от трёх до восьми.