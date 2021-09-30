Сеул, , 10:32 — REGNUM Правительство Южной Кореи готово сотрудничать с новым правительством Японии под руководством Фумио Кисиды, победившего на выборах главы правящей Либерально-демократической партии Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство намерено продолжить сотрудничество с недавно созданным кабинетом министров Японии для развития двусторонних отношений, ориентированных на будущее», — сообщили в МИД Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр иностранных дел Фумио Кисида избран председателем правящей Либерально-демократической партии Японии 29 сентября.

Во втором туре за Кисиду было отдано 257 из 427 голосов, а за его соперника Таро Коно — 170 голосов. Сессия японского парламента, на которой должны утвердить Кисиду на посту главы правительства страны, должна пройти 4 октября.

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