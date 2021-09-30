Москва, 30 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В России до конца 2021 года высока вероятность роста среднего размера автокредита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ средний размер автокредита составил 1,14 млн рублей.

Авторынок

«Сейчас в России пока продают авто, которые были заказаны весной 2021 года. Также действует много программ кредитования от банков, которые предлагают достаточно привлекательные условия кредитования. В рамках автокредита в основном предлагается оформить страховку. Здесь банки также предлагают скидки, чтобы ещё больше привлечь заёмщиков, — сказала Ермилова. — Август в целом является одним из самых популярных месяцев для покупки автомобиля. До конца года высока вероятность роста размера кредита, поскольку впереди новогодние праздники. И дилеры предлагают привлекательные акции. Также до конца года, скорее всего, будут распродавать автомобили, которые были заказаны в начале года».

Как полагает эксперт, если спрос на автомобили продолжит расти, то на рынке может возникнуть дефицит.

«И тогда спрос на кредиты начнёт снижаться», — считает Ермилова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители России стали чаще брать кредиты на приобретение подержанных автомашин.