Киев, 30 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, бежавший на Украину, критически отнёсся к призыву депутата Европарламента Виолы фон Крамон не возвращаться на родину. Ответ он обнародовал в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Саакашвили отметил, что хочет прилететь в Грузию 2 октября в день выборов в органы местного самоуправления, но после того, как пройдёт голосование.

«Я уже много раз говорил, что не собираюсь появляться физически до завершения голосования, а призывать кого-либо не возвращаться в его страну, мягко говоря, аморально», — написал бывший президент.

Напомним, ранее Крамон написала в Twitter, что возвращение Саакашвили в Грузию усугубит политический конфликт, который разразился в этой стране. Она призвала экс-президента не возвращаться на родину, пока там ситуация остаётся слишком накалённой.