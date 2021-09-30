Афины , , 10:32 — REGNUM Демократия доказала свою устойчивость перед ограничениями пандемии, заявила президент Греции Катерина Сакелларопулу во время своего вступительного слова на Афинском демократическом форуме-2021 (ADF) 29 сентября. По словам президента, демократия, тем не менее, нуждается в обновлении.

Демократия geralt

На посвященной «Устойчивости и обновлению» конференции ADF, которая проходит в этом году, президент сказала: «Наша демократия оказалась устойчивой, несмотря на кризисы, но для того, чтобы противостоять нынешним и будущим вызовам, она также должна быть обновлена». Она добавила, что демократия смотрит в прошлое, чтобы оценить силу своих институтов, но она также должна обратиться к будущему, чтобы сделать свои институты сильнее.

Хотя популизм, самая большая угроза демократии, «продолжает ставить под сомнение центральные принципы демократии — правовое государство, свободу прессы, права меньшинств и независимость правосудия, популистские силы больше не могут так свободно нападать, как в прошлом: теперь мы знаем, как реагировать, и можем это делать», — считает Саклларопулу.

По ее словам, обновление демократии — на национальном и наднациональном уровнях — необходимо для того, чтобы противостоять вызовам и кризисам, таким как изменение климата, Афганистан и гражданские свободы. На европейском уровне, по ее словам, Форум, посвященный будущему Европы, является многообещающей возможностью для граждан и особенно молодежи.

«Мы всегда должны быть начеку, готовы воспользоваться возможностями для улучшения наших институтов и укрепления нашего демократического управления», — подчеркнула она.