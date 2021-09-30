Чита, 30 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Краснокаменская межрайонная прокуратура сообщила о неудовлетворительном состоянии сельских домов культуры и библиотеки в селах Богдановка и Кайластуй в Забайкалье.

Прокуратура Забайкалья Состояние дома культуры в забайкальском селе до ремонта

Как сообщает 30 сентября пресс-служба краевой прокуратуры, техническое состояние зданий в данных населённых пунктах неудовлетворительное: обрушалась кровля, частично обрушено потолочное покрытие и штукатурный слой, прогнивало половое покрытие и имелся грибок.

Длительное время дома культуры не ремонтировались, денежные средства на это не выделялись. В результате бездействия органов местного самоуправления жители сельских поселений были ограничены в доступе к услугам культуры и досуга.

Прокуратура Забайкалья Состояние библиотеки в забайкальском селе до ремонта

Прокуратура обратилась в Краснокаменский городской суд с заявлениями и потребовала обязала органы местного самоуправления сельских поселений произвести капитальный ремонт домов культуры. Суд удовлетворил требования прокурора. В настоящее время в домах культуры произведен капитальный ремонт.