Москва, 30 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Жители России в августе 2021 года взяли кредиты наличными на рекордную сумму в 612 млрд рублей. Это на 5% больше, чем в июле. Такие данные 30 сентября приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

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В ОКБ отметили, что это максимальный объем денежных средств, которые получили заемщики российских банков в этом сегменте за один месяц, за всю историю банковского сектора.

Предыдущий рекорд установлен в апреле 2021 года — было выдано кредитов наличными на сумму 610 млрд рублей. При этом средний размер кредита наличными сократился с 347 тыс. рублей в июле до 338 тыс. рублей в августе.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки в августе выдали 1,82 миллиона кредитов наличными, что является максимальным показателем с 1991 года.

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