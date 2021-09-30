Москва, 30 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Истерия Запада разгоняет цены на рынке энергоносителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

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«Инфляция в РФ по итогам года в районе 6−6,1% может быть в том случае, если не будет серьезных шоков, которых нельзя исключить хотя бы из-за раскручивания «ценовых качелей» в части энергоносителей, — сказал Чередниченко. — Истерия Запада по поводу высокого риска дефицита газа наступающей зимой, даже несмотря на окончание строительства и скорый запуск газопровода «Северный поток — 2», сохраняется и выступает в качестве мощнейшего ценового катализатора на рынке. И в случае серьезного давления этой составляющей через импорт инфляции на российский рынок не исключено усиление сдерживающей политики со стороны Банка России».

В этом случае, как полагает экономист, можно ждать отклонения от базового сценария и выхода за пределы значения прогнозируемого значения ключевой ставки в 7%.

«При таком развитии событий новый коридор в 7,25 — 7,5% уже не будет казаться недостижимым», — сказал Чередниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, недельная инфляция в России ускорилась до 3%.