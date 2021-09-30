Москва, 30 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Прогноз международного рейтингового агентства S&P о том, что ВВП России по итогам 2021 года вырастет на 4%, выглядит оправданным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Colleen Lane Рост экономики

«Прогноз о росте российского ВВП текущего года на 4% относительно прошлогодних показателей выглядит оправданным. Он соответствует как внутренней экономической ситуации, так и возможным корректировкам со стороны изменяющейся внешней конъюнктуры (имеется в виду галопирующий рост цен на ресурсы). Он учитывает также ситуацию в антироссийской санкционной политике, — сказал Чередниченко. — По сложившемуся в последние годы порядку серьезных прецедентов для введения новых мер Запад не ищет — в случае необходимости (а необходимость может возникнуть в любой момент) он может использоваться любое, даже самое незначительное событие как во внутренней, так и во внешней политике России, никоим образом не влияющее на экономическую или политическую уязвимость Европы или США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, профицит федерального бюджета РФ за первое полугодие 2021 года составил 774,7 млрд рублей.