Воронеж, 30 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Левобережный районный суд Воронежа по иску прокурора обязал ООО «Левобережные очистные сооружения» провести мероприятия по строительству цеха механического обезвоживания осадка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Левобережные очистные сооружения

Ранее прокуроры в ходе проверки установили, что ООО «Левобережные очистные сооружения» разработан план снижения сбросов, в 2015 году департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области была утверждена инвестиционная программа очистных сооружений. Согласно документам, ООО «Левобережные очистные сооружения» обязывалось до 2015 года построить цех механического обезвоживания осадка, однако сделано этого так и не было.

Воронежский межрайоннный природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на «Левобережные очистные сооружения» выполнить мероприятия, предусмотренные планом снижения сбросов, а также инвестиционной программой по строительству цеха механического обезвоживания осадка. Суд удовлетворил исковые требования.

Как сообщало ИА REGNUM, со стороны жителей Воронежа, властей, надзорных органов к «ЛОС» были претензии из-за невыносимого запаха фекалий, который были вынуждены терпеть горожане с 2018 года. Отметим, что в августе этого года правоохранительные органы сообщили о задержании гендиректора ООО «ЛОС» по подозрению в мошенничестве на сумму в два миллиона рублей при транспортировке и приеме на очистку сточных вод.