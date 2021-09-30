Злынковский район, Брянская область, 30 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Три автомобиля, перевозивших иностранных граждан, задержали пограничники в Злынковском районе Брянской области. Все пассажиры нарушили правила въезда, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в региональном оперативном штабе.

Максим Цуканов ИА Красная Весна Пограничник

На российско-белорусской границе 28 сентября пограничники остановили автомобиль, в котором незаконно пересекли границу восемь иностранных граждан. Ещё два микроавтобуса пограничный наряд остановил 29 сентября — в Брянскую область пытались въехать более 20 иностранцев. Задержанных привлекли к административной ответственности за нарушение режима Государственной границы РФ и вернули на территорию сопредельного государства.

Пересечение российско-белорусского участка границы для граждан сейчас временно ограничено, за исключением категорий, указанных в распоряжении правительства РФ.