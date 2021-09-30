Москва, 30 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Часть средств материнского капитала можно направить на ежегодные выплаты для подготовки детей к школе в размере 20 тыс. рублей. Такое предложение содержится в отчёте Счётной палаты, опубликованном на сайте ведомства.

ИА REGNUM Материнский капитал

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил единовременно выплатить по 10 тыс. рублей всем семьям с детьми 6−18 лет для подготовки к учебному году. Как сообщало ИА REGNUM, Пенсионный фонд России приступил к таким выплатам 2 августа.

«Было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тыс. рублей за счёт средств МСК», — говорится в отчёте Счётной палаты.

По предварительным оценкам, из федерального бюджета на эти цели потребуется ежегодно выделять примерно 60 млрд рублей.

Кроме того, Счётная палата предлагает снять ограничения по срокам использования материнского семейного капитала (МСК). Именно об этом чаще всего просят граждане, пояснили в ведомстве.

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