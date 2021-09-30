Ереван, , 10:24 — REGNUM Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян (2018−2020) обвиняется Следственным департаментом Службы национальной безопасности (СНБ) республики в хищении денежных средств в особо крупных размерах, который просит суд арестовать экс-министра. Об этом 30 сентября сообщает пресс-центр армянского СНБ.

Давид Тоноян Минобороны Армении

«Давид Тоноян задержан и привлечен в качестве обвиняемого за хищение в особо крупных размерах (2 277 323 840 драмов) ($4,5 млн), совершение фальсификаций и общественно опасных действий. В суд было подано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что уголовное дело против бывшего министра возбудили из-за злоупотреблений служебными полномочиями высокопоставленными должностными лицами минобороны Армении при приобретении боеприпасов для нужд армии. Кроме того, по данным пресс-центра СНБ, под арестом находится и глава поставлявшей боеприпасы компании.

«Кроме того, возбуждены уголовные дела против бывших и действующих высокопоставленных должностных лиц ВС Армении за превышение служебных полномочий и совершение служебных фальсификаций, которые привели к тяжким материальным последствиям», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября стало известно, что Баку в Шуши передал Степанакерту останки ещё троих армянских военнослужащих, погибших во время войны в Нагорном Карабахе.