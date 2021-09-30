Владивосток, 30 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. У берегов Приморья учёные впервые обнаружили рекордно высокую концентрацию микроводоросли, выделяющей опасные токсины. Человек при употреблении зараженного морепродукта может умереть — антидотов нет.

Устрицы

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«Мы направили официальное письмо в управление Россельхознадзора с уведомлением о факте обнаружения в водах побережья Приморья, в частности в Амурском заливе, микроводорослей, которые продуцируют опасные фитотоксины, подлежащие контролю», — сообщила «Интерфаксу» руководитель Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.

По мнению ученых, концентрация водоросли, представляющей потенциальную опасность как источник паралитических токсинов, в данный момент в Амурском заливе превышает норму почти в 200 раз. Активно накапливают токсин двустворчатые моллюски — мидии, устрицы.

«Это не означает что вся морская продукция загрязнена токсином, это надо проверять. Этот токсин, как и все токсины, продуцируемые микроводорослями, не имеет антидота, он не исчезает при термообработке», — добавила Татьяна Орлова.

Цветение этой микроводоросли внешне практически не проявляется, цвет воды не изменяется. Ученые предполагают, что этот вид пришёл к берегам Приморья с юга Японского моря, возможно, от побережья Кореи, Японии, а его активное размножение спровоцировало аномально жаркое лето в Приморье, когда вода в Амурском заливе прогревалась до рекордных значений.

Отмечается, что в последние годы увеличились интенсивность, продолжительность цветения и разнообразие микроводорослей, которые вызывают «красные приливы». Это связано и с изменениями климата, и с влиянием человека.

Как сообщало ИА REGNUM, бурное цветение токсичных водорослей-динофлагеллят у берегов морей, известное как «красные приливы», происходит при стабильности температуры, солёности и других параметров среды, считают биологи.