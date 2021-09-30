Кабул, , 10:21 — REGNUM В Афганистане из-за боевых действий внутренне перемещенными лицами стали более 5 млн человек, сообщает 30 сентября телеканал Ariana News со ссылкой на данные благотворительных организаций.

Беженцы Alalam.ir

По данным международной правозащитной организации Amnesty International, более 5 млн внутренне перемещенных лиц остро нуждаются в помощи в условиях усиливающегося гуманитарного кризиса в республике.

«Мировое сообщество должно обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи в Афганистан», — цитирует телеканал распространенное в Кабуле заявление организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Германии в Греции Эрнст Райхель заявил, что в ЕС должны осознавать возможность или даже вероятность прибытия очень большого числа мигрантов из Афганистана.

По его мнению, если партнеры по ЕС будут работать вместе, то они смогут сделать довольно многое. И тем не менее, нужно быть реалистами: даже наилучший пограничный контроль не сможет предотвратить прибытие мигрантов в ЕС, и когда это случится, важно проявить европейскую солидарность.