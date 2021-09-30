Вашингтон, 30 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Реализация машин на авторынке Соединенных Штатов по итогам сентября снизится на 25% в годовом сравнении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз компаний JD Power и LMC Automotive.

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По предварительной информации, в сентябре 2021 года в США было продано 888 900 новых автомобилей. При том, что в сентябре прошлого года на американском рынке было реализовано 1 182 788 авто.

По данным JD Power, автомобилей у дилеров недостаточно, чтобы удовлетворить растущий спрос на машины. Это связано с глобальным дефицитом чипов, что отражается на выпуске автомобилей.

Аналитики JD Power отмечают, что в связи с разрывом между спросом и предложением наблюдается рост цен на новые машины. Так, средняя стоимость автомобилей в США в сентябре составила 42 802 доллара.

Отмечается, что по итогам девяти месяцев 2021 года в Соединенных Штатах было реализовано 12,2 млн автомобилей — на 4 млн меньше по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в августе 2021 года в Европе было реализовано 724 710 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей — на 18,1% меньше, чем год назад.

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