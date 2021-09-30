Варшава, , 10:21 — REGNUM Руководитель отдела Европейской комиссии по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон 30 сентября посетит Варшаву, где проведет встречу с главой МВД Польши Мариушем Каминьским. Свой визит она анонсировала 29 сентября во время своего выступления в Европарламенте. Об этом сообщает Polskie Radio.

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По словам Йоханссон, встреча с министром внутренних дел Польши будет посвящена в первую очередь миграционному кризису на границе Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией.

«Важно, чтобы мы сотрудничали. Европейский союз должен поддерживать защиту внешних границ, а граница между Польшей и Белоруссией таковой и является. Мы должны быть решительными с Лукашенко. Но прозрачность и законность наших жестких действий также важна, поэтому мы должны действовать в соответствии с принципами ЕС и нашими ценностями», — сказала Илва Йоханссон.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены еще 50 км. На помощь пограничникам направилось около тысячи военнослужащих. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.