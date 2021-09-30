Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Воздушный шар с пассажирами сорвало с троса и унесло в море в парке «Солохаул» Лазаревского района Сочи утром 30 сентября. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Елена Хованская ИА REGNUM Купол воздушного шара

В 08:27 оперативному дежурному Южного регионального поисково-спасательного отряда поступило сообщение о том, что воздушный шар с пассажирами сорвался с фиксирующего троса и опустился в море, в 150 метрах от суши.

Шар отбуксировал к берегу подоспевший на помощь рыболовный баркас. В момент происшествия на шаре находились три пассажира, никто из них не пострадал, их эвакуировали, уточняют «Кубанские новости».