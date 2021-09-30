Челябинск, , 10:18 — REGNUM Главу Челябинска Наталью Котову просят отправить в отставку. Соответствующая петиция размещена на одном из порталов в интернете.

Наталья Котова

Cheladmin.ru

Среди причин такого требования названо «отсутствие безопасного общественного транспорта». Людей смущает, что по улицам ездят ржавые маршрутки. Также граждане недовольны игнорирование мнения большинства жителей по поводу реконструкции Комсомольского проспекта, проблемами с местами в школах и детсадах для жителей новых микрорайонов, не решаемой проблема с незаконными парковками, киосками и шиномонтажками и т.д.

«Челябинску нужен сильный мэр, способный слышать жителей города и принимать решения во благо горожан, а не наоборот!» — заявляют авторы петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Наталья Котова возглавила город в 2019 году. Вначале она была исполняющей обязанности градоначальника, а в ноябре стала полноправной главой.