Челябинск, 30 сентября 2021, 10:18 — REGNUM Главу Челябинска Наталью Котову просят отправить в отставку. Соответствующая петиция размещена на одном из порталов в интернете.
Среди причин такого требования названо «отсутствие безопасного общественного транспорта». Людей смущает, что по улицам ездят ржавые маршрутки. Также граждане недовольны игнорирование мнения большинства жителей по поводу реконструкции Комсомольского проспекта, проблемами с местами в школах и детсадах для жителей новых микрорайонов, не решаемой проблема с незаконными парковками, киосками и шиномонтажками и т.д.
«Челябинску нужен сильный мэр, способный слышать жителей города и принимать решения во благо горожан, а не наоборот!» — заявляют авторы петиции.
Как сообщало ИА REGNUM, Наталья Котова возглавила город в 2019 году. Вначале она была исполняющей обязанности градоначальника, а в ноябре стала полноправной главой.