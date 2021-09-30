Нальчик, 30 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков ушел на самоизоляцию. Руководитель региона был вынужден прибегнуть к этой мере, чтобы не заразить окружающих, так как у одного из его подчиненных есть подозрение на COVID-19.

Kremlin.ru Казбек Коков

«Для сохранения здоровья окружающих посчитал необходимым уйти на самоизоляцию на определенный срок до уточнения диагноза данного сотрудника» , — пояснил Коков.

Напомним, накануне, 29 сентября, в республику прибыл с рабочей поездкой полпред президента РФ в СКФО. Встреча с ним главы Кабардино-Балкарии прошла в режиме видеоконференцсвязи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Казбек Коков сообщил, что привился от коронавируса.

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