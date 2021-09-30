Варшава, 30 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Польше намерены расширить социальную программу «Пенсионер Плюс». Об этом объявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции по случаю Дня пенсионеров Польши, передает Polskie Radio.

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«Мы совместно с министром семьи, труда и социальной политики пришли к выводу, что необходимо расширять программу «Пенсионер Плюс», чтобы создавать для пожилых людей как можно лучшие условия жизни. На эти цели мы выделим средства, полученные нами благодаря уплотнению налоговой системы», — сказал польский премьер-министр.

Моравецкий напомнил, что программа «Пенсионер Плюс» предусматривает финансовую поддержку местных органов самоуправления в рамках создания центров поддержки и ухода за пожилыми людьми.

«В рамках действующей программы «Пенсионер Плюс» органы местного самоуправления могут рассчитывать на финансовую поддержку в размере до 80% от общей стоимости создания или поддержания функциональности центров для пожилых людей. Мы должны увеличить этот показатель», — заключил он.