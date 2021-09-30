Ярославль, 30 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля объявила конкурс на замещение вакантной должности директора МБУ «Горзеленхозстрой», которое занимается не только озеленением, но и уборкой города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Уборка Ярославля

С января 2020 года предприятие возглавлял Андрей Степанов. По данным источника ИА REGNUM, Степанов написал заявление об увольнении по собственному желанию, при этом он остаётся работать на предприятии в другой должности. В открытых базах данных он пока ещё значится как директор «Горзеленхозстроя».

Работа предприятия важна для всех жителей города. Прошлой зимой горожане резко критиковали мэрию за плохую уборку снега. Мэр Владимир Волков обещал, что следующей зимой работа будет налажена.